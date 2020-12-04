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Германия и Франция назвали составы на женскую эстафету в Контиолахти

20:21
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Стали известны составы сборных Германии и Франции на женскую Контиолахти на втором этапе Кубка мира.

Германия: Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Марен Хаммершмидт и Дениза Херманн.

Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Клоя Шевалье, Жюстин Бреза-Буше.

Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).

Кубок мира по биатлону

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