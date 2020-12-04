Германия и Франция назвали составы на женскую эстафету в Контиолахти

Стали известны составы сборных Германии и Франции на женскую Контиолахти на втором этапе Кубка мира.

Германия: Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Марен Хаммершмидт и Дениза Херманн.

Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Клоя Шевалье, Жюстин Бреза-Буше.

Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).