Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женской индивидуальной гонки на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Второй стала украинка Юлия Джима, третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше.

Россиянка Евгения Павлова показала шестой результат.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1 промах)

2. Юлия Джима (Украина) — отставание 43,7 (0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.04,0 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) — 1.15,1 (2)

5. Янина Хеттих (Германия) — 1.23,9 (1)

6. Евгения Павлова (Россия) — 1.49,1 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) — 1.51,3 (2)

9. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.55,6 (2)