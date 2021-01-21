Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце, Павлова — 6-я
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женской индивидуальной гонки на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Второй стала украинка Юлия Джима, третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше.
Россиянка Евгения Павлова показала шестой результат.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1 промах)
2. Юлия Джима (Украина) — отставание 43,7 (0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.04,0 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) — 1.15,1 (2)
5. Янина Хеттих (Германия) — 1.23,9 (1)
6. Евгения Павлова (Россия) — 1.49,1 (2)
7. Светлана Миронова (Россия) — 1.51,3 (2)
9. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.55,6 (2)
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