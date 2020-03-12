Эдуард Латыпов: «На финишном круге хотел выдать, но не получилось»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в мужском спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Неплохой результат, но по ощущениям бежалось тяжело, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Знаю, с чем это связано, но не было такой резкости, как в Чехии. В целом хорошая дистанционная скорость, на финишном круге хотел выдать, но не получилось.

— Скорость ухудшалась с каждым кругом. Можно сказать, что трасса разбивается?

— Нет, трасса в хорошем состоянии, когда я бежал. Сейчас не знаю, какое состояние.

— Как поддержка российских болельщиков? Сколько их было?

— Мне кажется, примерно 90 процентов было наших. Сколько их было, не знаю. Пока бежал, не считал. Очень приятно, потому что в Чехии было мало болельщиков.