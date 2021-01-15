Дмитрий Губерниев: «Стрельцов и Елисеев были просто не готовы к эстафете»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Как оказалось, два человека у нас не были готовы к эстафете — Стрельцов и Елисеев. А два не просто были готовы, я с оптимизмом смотрю на выступления Логинова и Латыпова и в масс-старте тоже. Саша уверен в себе, а Латыпов борется, вытаскивает нас на более высокие места, стреляет выше своих возможностей. На четвертом этапе с Йоханнесом у них был сопоставимый ход, Йоханнес умирал. На его фоне Латыпов молодец. Переживаю за Матвея.

Стрельцов должен был бежать, вопрос на каком этапе. Но он был не готов, бросили его в эту топку, и он в ней утонул. Оказалось, что это не его уровень. Такое бывает с дебютантом, что поделать. Матвей же далеко не мальчик, надо научиться свою скорость контролировать, чтобы не обращать внимания на соперников. Ему не 20 лет, пора уже".

Победу в гонке одержала сборная Франции. Российская команда на четвертом месте.

(Константин Колмаков)