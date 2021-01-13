Белозеров рассказал, почему Сучилов не поехал на этапы Кубка мира

Старший тренер мужской резервной сборной России Сергей Белозеров рассказал, почему Семен Сучилов начнет сезон на Кубке IBU, а не с основной сборной на Кубке мира.

«Семена Сучилова, прекрасно показавшего себя на «Ижевской винтовке», тренеры первой сборной хотели видеть в команде на Кубке мира, но я настоял на том, что ему лучше все же побегать на Кубке IBU. Он отлично готов, может выступать на уровне Эдуарда Латыпова, но все его проблемы связаны с психологией. Семену лучше сейчас простартоваться в более мягком режиме», — сказал Белозеров в интервью официальному сайту Союза биатлонистов России.

Первый этап Кубка IBU пройдет в немецком Арбере с 14 по 17 января. В программе этапа короткая индивидуальная гонка, спринт и эстафета.