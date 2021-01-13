Белозеров — о коронавирусе у Поршнева: «Болезнь проходила как-то странно»
Старший тренер мужской резервной сборной России Сергей Белозеров рассказал, как переносил коронавирусную инфекцию Никита Поршнев.
«Поршнев переносил заболевание не тяжело, но как-то странно. У него с 5 ноября по 7 декабря держалась температура 37-37,2. В остальном проблем со здоровьем не было. Мы сделали попытку начать тренироваться, но температура тут же скакнула до 38. Естественно, что экспериментировать больше не стали», — цитирует Белозерова официальный сайт СБР.
Никита Поршнев попал в состав резервной сборной России на первый этап Кубка IBU, который пройдет в немецком Арбере с 14 по 17 января. В программе этапа короткая индивидуальная гонка, спринт и эстафета.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-na-kubke-ibu-pobegut-vse-kto-priekhal/
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