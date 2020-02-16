Йоханнес Бе: «Каждый имеет право высказаться»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что спокойно относится к критике в соцсетях. Болельщики оказались недовольны его высказываниями в адрес россиянина Александра Логинова.

— В соцсетях всегда такое происходит, — цитирует Бе TV 2. — Ничего нового. Возможно, иногда люди начинают переходить на личности, что бывает накрасиво. Но это не должно заставлять нас менять свое мнение. Каждый имеет право высказаться.