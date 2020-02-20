Владимир Драчев: «Елисеева проверяли перед эстафетой»

Президент СБР Владимир Драчев подвел итог выступления российской команды в синглмиксте. Дуэт Матвея Елисеева и Ларисы Куклиной показал седьмой результат.

— Не основной состав выступал, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». — Наверное, они волновались

Матвея Елисеева проверяли перед эстафетой. Он готов.

Был шанс, но нужно было стрелять точно. К сожалению, работали не очень быстро на стрельбище.

Почему не поставили Логинова? Лидерам надо было дать отдохнуть.

Полностью исправили лыжную подготовку. Но, к сожалению, стрелковая часть пока нас подвела.