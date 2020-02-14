Виталий Норицын: «В плане стрельбы никто не справился»

Тренер сборной России Виталий Норицын оценил выступление женщин в спринте на чемпионате мира. Россиянки не смогли попасть даже в двадцатку сильнейших.

— В плане стрельбы никто не справился. Ходом все нормально шли, кроме Светы Мироновой. Поговорили с ней, она говорит, что не чувствовала проблем. Правда, ее ощущения не совпадают с данными, — рассказал Норицын в интервью «Матч ТВ».

Даже если не слышали подсказки тренера, то должны сами реагировать на рубеже. На штиле все стреляли в ноль. Должны были сами работать с поправками или с выносом. Мы на тренировках с этим работали. Нужно было на практику перенести.

Катя Юрлова-Перхт действительно в хорошей форме. Видно было, что она бьется на трассе.

Старых? Возможно, это давление. Сегодня она достойно двигалась на дистанции.