Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с ситуацией с Александром Логиновым. На официальном сайте СБР приведены выдержки из него.

«Из заявления, сделанного IBU в связи с обыском произведенным итальянской полицией в гостиничных номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, тренера Александра Касперовича, а также в автомобилях сборной России по биатлону рано утром 22 февраля следует, что IBU не подавал жалоб и не требовал никаких следственных действий в отношении российских спортсменов и тренеров.

Вместе с тем, представители независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными — об этом свидетельствует документ, предоставленный полицией. Кроме того, этим же комитетом обещана всяческая поддержка итальянским правоохранительным органам.

Союз биатлонистов России, как член Biathlon Family, действующий на основании Конституции IBU, уважающий и исполняющий все законы Международного Союза и решения Конгресса IBU видит с событиях 22 и 23 февраля, а также последовавших за этим заявлениях IBU и его официальных представителей, грубое нарушение не только собственных прав, но и попрание самих принципов Biathlon Family, а также правил и норм международного спортивного и олимпийского движения.

С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

Сборная России, полноправный участник чемпионата мира, не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки. Более того, начавшаяся вслед за этими событиями истерия со стороны отдельных спортсменов-представителей других команд и европейских СМИ (в том числе официально аккредитованных IBU для работы на чемпионате мира), не получила должной оценки со стороны Международного союза и не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон.

Ни оргкомитет соревнований, ни члены Исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов — дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено — какие именно статьи и положения Конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

Сообщив информацию в полицейские органы BIU стал участником уголовного разбирательства. Стало быть, в случае отсутствия у полиции Республики Италия доказательств виновности Александра Логинова по делу, в связи с которым были произведены обыски и допросы BIU могут быть предъявлены обвинения в сообщении заведомо ложной информации. Последствием таких обвинений логично может стать рассмотрение дел о понесенных спортсменом и СБР материальных и моральных убытков, а также требование к BIU, спортсменам и СМИ — принести официальные извинения и возместить (в случае соответствующего решения суда гражданской инстанции) материальные потери.

Считаем своим долгом напомнить, что подозрения в нечистоплотных действиях многих сборных команд появлялись за последние 15-20 лет регулярно, но ни одно из этих подозрений не сопровождалось такими грубыми нападками со стороны официальных представителей других команд, а также оскорбительными комментариями со стороны СМИ — как это произошло теперь.

В пункте 2.3.4 второй главы Конституции IBU «Цели и принципы» указано, что целью и принципом IBU является «продвижение чистого спорта и честной игры». Руководители IBU постоянно подчеркивают, что их главной задачей является защита чистых атлетов.

Все члены национальной сборной России, выступавшие на Чемпионате мира в Антхольце, соответствуют критериям ВАДА. Соответственно, все они являются чистыми атлетами. Но вместо того, чтоб, следуя пункту 2.3.4. Конституции, защищать их и обеспечивать им такие же соревновательные условия, как атлетам других стран, IBU закрывает глаза на вопиющее нарушение этого пункта Конституции IBU членами BIU (Biathlon Integrity Union).

В связи с изложенными выше фактами и мнениями просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU", — говорится в тексте письма.

Итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.