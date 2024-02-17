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17 февраля, 19:34

Доротея Вирер объявила, что досрочно завершит сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Доротея Вирер.
Фото AFP

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что досрочно завершит текущий сезон.

«Завтра будет моя последняя гонка в этом сезоне, а потом я должна решить, будет ли следующий. Я должна составить список плюсов и минусов и подвести итог», — цитирует Вирер Fondo Italia.

33-летняя итальянка занимает 28-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону среди женщин. 17 февраля Вирер в составе сборной Италии заняла 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира в Нове-Место.

Биатлон
Доротея Вирер
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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