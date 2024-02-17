Доротея Вирер объявила, что досрочно завершит сезон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что досрочно завершит текущий сезон.

«Завтра будет моя последняя гонка в этом сезоне, а потом я должна решить, будет ли следующий. Я должна составить список плюсов и минусов и подвести итог», — цитирует Вирер Fondo Italia.

33-летняя итальянка занимает 28-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону среди женщин. 17 февраля Вирер в составе сборной Италии заняла 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира в Нове-Место.