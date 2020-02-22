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«Сами виноваты, не надо искать политических заказов». Тихонов — о скандальных обысках в сборной России

13:27

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал утренние обыски итальянской полиции в отеле российской сборной. По словам ветерана, никакой политики в этом нет, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Надо было дать нормальные списки, аккредитовать личных тренеров, — заявил Тихонов. — Как это делалось всегда! И проблем не было бы. Мы все время ищем политический заказ. Сами виноваты!

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU. Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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