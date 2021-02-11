Тихонов прокомментировал состав мужской сборной России на спринт ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал состав сборной России по биатлону на мужской спринт в рамках чемпионата мира в Поклюке.

«Больше некого ставить. Из кого выбирать? Гараничев? Для спринта он будет слабоват. Вы считаете, что Женя способен обыграть Йоханнеса? Никого, кроме этих пятерых, за 13 лет не подготовили. Если бы наши биатлонисты могли давать бой норвежцам, то они бы делали это постоянно. В предыдущих поколениях всегда задействовали молодежь, а сейчас кроме Халили никого нет», — сказал Тихонов «СЭ».

В состав сборной России на мужской спринт в рамках ЧМ-2021 вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили. Гонка пройдет 12 февраля, начало в 16.00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)