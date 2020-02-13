ЧМ-2020 по биатлону
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Прогноз «СЭ» на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону

14:30
Прогноз «СЭ» на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону. Фото AFP
Прогноз «СЭ» на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону. Фото AFP

Сегодня в итальянском Антхольце смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону. Сборная России подходит к нему на фоне жесточайшего кризиса и рекордной безмедальной серии.

Видеотрансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Смешанная эстафета — относительно новая дисциплина. Еще недавно в нее заявляли не самых сильных спортсменов, но сейчас практически все участники чемпионата мира выставляют на микст лидеров. И при таком раскладе претендовать на золото россиянам объективно будет тяжело.

При этом наша команда, разумеется, не аутсайдер. При определенном везении сборная России может замахнуться на ТОП-3. Место ниже шестого можно будет считать провалом. На мой взгляд, самый реальный результат сегодня — четвертое-пятое место. А главная задача в первой гонке в нынешней ситуации для россиян — показать заряженность на борьбу и позитивный настрой на этот чемпионат.

За Россию выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Фавориты гонки — французы и норвежцы. (Олег Шамонаев)

Онлайн трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансялция гонки

Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь

Медальный зачет здесь

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