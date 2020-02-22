Логинов думал отказаться от участия в эстафете. Но все-таки решил бежать
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что лидер сборной Александр Логинов после утренней проверки полиции до последнего сомневался, стоит ли ему бежать эстафету. Положительное решение было принято в последний момент, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
— Однозначно, это заказ против России, — прокомментировал утренние события Хованцев. — Логинова это сильно выбило из колеи. Он думал отказаться от эстафеты. Гараничев сразу сказал: побегу. А Александр думал до последнего. Буквально сейчас, в последний момент, он дал положительный ответ.
Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU. Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.