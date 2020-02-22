Логинов думал отказаться от участия в эстафете. Но все-таки решил бежать

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что лидер сборной Александр Логинов после утренней проверки полиции до последнего сомневался, стоит ли ему бежать эстафету. Положительное решение было принято в последний момент, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Однозначно, это заказ против России, — прокомментировал утренние события Хованцев. — Логинова это сильно выбило из колеи. Он думал отказаться от эстафеты. Гараничев сразу сказал: побегу. А Александр думал до последнего. Буквально сейчас, в последний момент, он дал положительный ответ.