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Логинов думал отказаться от участия в эстафете. Но все-таки решил бежать

13:05
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что лидер сборной Александр Логинов после утренней проверки полиции до последнего сомневался, стоит ли ему бежать эстафету. Положительное решение было принято в последний момент, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

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— Однозначно, это заказ против России, — прокомментировал утренние события Хованцев. — Логинова это сильно выбило из колеи. Он думал отказаться от эстафеты. Гараничев сразу сказал: побегу. А Александр думал до последнего. Буквально сейчас, в последний момент, он дал положительный ответ.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU. Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

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