Эберг выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Шведка Ханна Эберг стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке. Сегодня стала четвертой в этой дисциплине на чемпионате мира. Лидировавшая до сегодняшней гонки Жюстин Бреза стала в итоговом зачете лишь четвертой.

Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла в зачете индивидуальной гонки девятое место.

Итальянка Доротея Вирер после победы в гонке упрочила лидерство в общем зачете, а в Кубке наций Норвегия увеличила отрыв от Франции.

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 665 (+60)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 571 (+26)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 565 (+43)

4 (4). Дениза Херманн (Германия) — 542 (+29)

5 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 537 (+48)

6 (6). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 436 (+25)...

19 (19). Светлана Миронова (Россия) — 270 (+19)...

22 (23). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 252 (+28)...

26 (27). Лариса Куклина (Россия) — 215 (+18)...

44 (45). Ирина Старых (Россия) — 95 (+9)...

50 (49). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...

62 (59). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...

81 (80). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)

Индивидуальная гонка (ж)

1 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 128 (+43)

2 (10). Доротея Вирер (Италия) — 114 (+60)

3 (3). Дениза Херманн (Германия) — 112 (+29)

4 (1). Жюстин Бреза (Франция) — 112 (+22)

5 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 109 (+40)

6 (12). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 99 (+48)...

9 (7). Лариса Куклина (Россия) — 86 (+18)...

16 (23). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 59 (+28)...

26 (20). Ирина Старых (Россия) — 43 (+9)...

35 (26). Тамара Воронина (Россия) — 27 (0)...

42 (66). Светлана Миронова (Россия) — 19 (+19)...

51 (42). Кристина Резцова (Россия) — 14 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 6079 (+399)

2 (2). Франция — 5512 (+345)

3 (3). Швеция — 5431 (+393)

4 (4). Германия — 5413 (+423)

5 (5). Россия — 5077 (+365)

6 (6). Швейцария — 4930 (+280)