ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Драчев остался разочарован итогом смешанной эстафеты

18:01
Теги:

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление команды в смешанной эстафете на старте чемпионата мира. Российская четверка показала шестой результат.

— Результат чуть-чуть разочаровал. Хотелось бы другого немного результата. А это — результат Чехии, — приводит слова Драчева «Матч ТВ». — Надо было работать над стрельбой. Это самое большое разочарование. По три запасных брать... Не дело.

Девочкам в такую погоду надо стрелять лучше. Это большой брак.

Логинов в очень хорошей форме. Елисеев немного разочаровал. Он должен показывать себя на стрельбище лучше.

Специальных собраний не будем проводить. Будем настраиваться на следующие гонки. Чемпионат длинный, еще много соревнований впереди.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир