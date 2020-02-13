Драчев остался разочарован итогом смешанной эстафеты

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление команды в смешанной эстафете на старте чемпионата мира. Российская четверка показала шестой результат.

— Результат чуть-чуть разочаровал. Хотелось бы другого немного результата. А это — результат Чехии, — приводит слова Драчева «Матч ТВ». — Надо было работать над стрельбой. Это самое большое разочарование. По три запасных брать... Не дело.

Девочкам в такую погоду надо стрелять лучше. Это большой брак.

Логинов в очень хорошей форме. Елисеев немного разочаровал. Он должен показывать себя на стрельбище лучше.

Специальных собраний не будем проводить. Будем настраиваться на следующие гонки. Чемпионат длинный, еще много соревнований впереди.