Даниэль Кузьмин: «Миронова живет в телефоне. В таком случае сложно чему-то научиться»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по поводу проблем со стрельбой российской биатлонистки Светланы Мироновой.

— Миронова не напоминает вам супругу? Она, как и Анастасия, быстра на лыжне, но не всегда стабильна на рубеже.

— Мое личное мнение: Света живет в телефоне. А в таком случае сложно чему-то научиться. Настя в ее годы была уже лидером мирового биатлона. А Миронова раз бежит вровень с лидерами, а в следующий — по полторы минуты им проигрывает. Если ты и не стреляешь по 90 процентов попаданий, как лучшие снайперы, и потом еще и в гонке проседаешь — то о каком лидерстве тут говорить? (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Даниэля Кузьмина — здесь.