Трехкратный чемпион мира, президент Федерации биатлона и лыжных гонок Башкортостана Максим Чудов в беседе с «СЭ» прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в интервью «Матч ТВ» о готовности стать тренером сборной России.

«В нашей сборной и стране должны работать наши специалисты. Необходима преемственность, нужно вкладываться в развитие наших спортсменов в наши кадры. Спорт же был у нас, без иностранных тренеров, все было шикарно. Поэтому пусть тренирует свою Францию», — сказал Чудов «СЭ».

Мартен Фуркад завершил профессиональную карьеру в 2020 году. По его словам, он готов рассмотреть предложение от сборной России, если ему дадут полный карт-бланш.

(Сергей Федоров)