Анатолий Хованцев: «Это самое настоящее наступление со стороны IBU на Россию»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал свою версию причин утренних обысков на чемпионате мира-2020. 22 февраля итальянская полиция в 6 утра пришла с обыском в номера российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

— Теперь война с IBU?

— Они могли сделать это вчера, позавчера. Не должны такие моменты влиять на спортсменов. Обыскали все, включая машины. Это самое настоящее наступление со стороны IBU на Россию. Ни в какие рамки не вписывается такое.

Я им говорил: берите компьютеры и телефоны хоть у всей команды. Нам нечего скрывать. Но надо же соблюдать какие-то правила игры. Зачем делать это в день эстафеты?

А они создают нервозность и негатив вокруг команды. Вынос кейсов Устюгова и Слепцова — это из этой же серии.

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