Норвежец Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону

Норвежский биатлонист Исак Фрей стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате Европы, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия).

Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 42,1 секунды, допустив три промаха. Серебрянную медаль завоевал Дмитрий Шамаев из Румынии (отставание +12,3 и 0 промахов). Третье место занял француз Антуан Гигонна (+26,0; 5 ).

27 января в 16.00 по московскому времени стартует женская гонка преследования, а 28 января на чемпионате Европы пройдут смешанные эстафеты.