Сборная Норвегии выиграла золото чемпионата Европы в смешанной эстафете

Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Брезно-Осрблье (Словения).

Команда в составе Исака Фрея, Йохана-Олафа Ботна, Иды Лиен и Марен Киркейде преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 23,3 секунды, пройдя один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 14,6 секунды с одним штрафным кругом и 7 дополнительными патронами. Третьим стал квартет из Италии — +53,8 (0+5).

В 16.00 по московскому времени состоится сингл-микст, который завершит соревновательную программу на чемпионате Европы.