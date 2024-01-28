Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:58

Сборная Норвегии выиграла золото чемпионата Европы в смешанной эстафете

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Брезно-Осрблье (Словения).

Команда в составе Исака Фрея, Йохана-Олафа Ботна, Иды Лиен и Марен Киркейде преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 23,3 секунды, пройдя один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 14,6 секунды с одним штрафным кругом и 7 дополнительными патронами. Третьим стал квартет из Италии — +53,8 (0+5).

В 16.00 по московскому времени состоится сингл-микст, который завершит соревновательную программу на чемпионате Европы.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
2
0
Чемпионат Европы по биатлону
Читайте также
«Зенит» сыграл вничью с саудовской командой «Аль-Фатех»
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Венгерский политик заявил о претензиях на Закарпатье после поражения Украины
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в открытии зимовочного комплекса в Антарктиде
Аксенов сообщил о задержании в Крыму всех совершивших теракты диверсантов
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежец Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости