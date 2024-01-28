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Сегодня, 17:55

Шведы Иварссон и Андерссон выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шведские биатлонисты Антон Иварссон и Сара Андерссон стали победителями одиночной смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Брезно-Осрблье (Словакия).

Шведы преодолели дистанцию за 41 минуту 51,1 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Серебро завоевали норвежцы Вебьорн Серум и Эмили Калкенберг с отставанием 13,9 секунды. Третьими стали австрийцы Патрик Якоб и Кристина Обертхалер (+43,9 секунды).

Биатлон

Чемпионат Европы. Брезно-Осрблье (Словакия)

Одиночная смешанная эстафета

1.Антон Иварссон и Сара Андерссон (Швеция) — 41.51,1 (0 промахов и 6 доп.патронов)

2. Вебьорн Серум и Эмили Калкенберг (Норвегия) — +13,9 (1+14)

3. Патрик Якоб и Кристина Обертхалер (Австрия) — +43,9 (0+9)

Биатлон
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Чемпионат Европы по биатлону
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