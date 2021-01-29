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Халили, Поршнев и Сучилов выступят в спринте на ЧЕ в Польше

09:03
Карим Халили. Фото ОКР
Карим Халили. Фото ОКР
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Официальный сайт IBU опубликовал список участников мужского спринта на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Первым из россиян на старт выйдет Карим Халили, у которого 11-й номер. 15-м побежит Никита Поршнев, 26-я стартовая позиция у Кирилла Стрельцова. 46-м отправится на трассу Семен Сучилов, 93-м — Даниил Серохвостов, 123-м — Евгений Идинов.

Мужской спринт на чемпионате Европы начнется в 16.00 по московскому времени. Россия завоевала одну медаль в стартовый день турнира, Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке.

Чемпионат Европы по биатлону

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