Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подтвердил, что Россия подаст заявку на проведения женского чемпионата мира 2022 года.

— Для подачи заявки на проведение любого крупного международного турнира необходима правительственная гарантия, — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. — Естественно, нужно собрать много документов, учесть множество технических моментов, финансирование, возможность и целесообразность проведения Кубка мира. В плане целесообразности никаких вопросов нет: на территории нашей страны никогда не проходили чемпионаты мира по баскетболу.

Насколько мне известно, на данный момент реальный конкурент у нас один — это Австралия. Особенно с учетом того, что последний Кубок мира проходил на европейском континенте — в Испании. Правда, возможен вариант подачи заявки Китая. До февраля мы должны предоставить в ФИБА все необходимые документы.

Если удастся получить столь крупный турнир, это будет огромный успех для всей баскетбольной общественности, еще один шаг вперед. Плюс, конечно, хороший стимул для подрастающего поколения. Практика показывает, что после чемпионатов мира наступает оживление и благоприятная атмосфера для развития вида спорта. Мы в этом убедились на примере хоккея и футбола.