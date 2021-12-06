Рекордсмен Единой лиги ВТБ скончался в 32 года. Еловац набирал 49 очков за матч и фанател от Стояковича

Сербский форвард не представлял свою жизнь без баскетбола.

В воскресенье вечером из Сербии пришла трагичная новость — скончался форвард греческого АЕКа Стеван Еловац. Игрок сборной Сербии перенес инсульт в середине ноября во время восстановительной тренировки (до этого он пропустил две недели из-за травмы голеностопа). 22 дня он боролся за свою жизнь, но не выдержал этого испытания. Ему было всего 32 года... Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по просьбе семьи игрока.

— Наш боец, наш брат Стеван стал ангелом. Лети в небо, — сказано на официальном сайте АЕКа. — Что теперь сказать его семье? Его родителям? Его сестре, его друзьям? До сих пор не можем понять, как потеряли такого парня...

Перфоманс в Таллине, дебют за сборную

Стеван перешел в греческий клуб этим летом, до этого отыграв сезон в чемпионате Японии. Уроженец Нови-Сада в своей карьере выступала за 13 клубов, в том числе провел два сезона в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2013/14 Еловац играл за «Летувос Ритас», а в сезоне-2017/18 — за «Нижний Новгород». Пожалуй, за российский клуб форвард провел лучший год на профессиональном уровне. Еловац стал третьим бомбардиром чемпионата (20,5 в среднем за игру). Больше было только у Айзея Бриско (22) и Алексея Шведа (23,5).

А в одной из игр он установил рекорд Единой лиги, который вряд ли будет побит в ближайшие годы. Еловац набрал 49 очков в матче с «Калевом». Ранее самый мощный перфоманс турнир выдал американский защитник Кит Лэнгфорд, выступающий за УНИКС.

— Это был лучший перфоманс в моей карьере, — говорил Еловац в интервью сайту лиги. — Это был фантастический вечер, и я очень рад, что мне удалось вписать свое имя в историю. Но, самое главное, что тогда наша команда все-таки смогла одержать победу в овертайме.

Еловац свободной говорил на русском языке и был настоящим полиглотом. Форварда также хорошо знал английский, испанский и турецкий. В «НН» Еловац даже выступал в качестве переводчика для легионеров, так как основной язык в команде Зорана Лукича — русский.

Интересно, что именно из «НН» Стеван получил первый вызов в национальную сборную Сербии.

— Честно — я был просто счастлив, когда узнал о вызове в сборную, — вспоминал Еловац. — Это непередаваемые эмоции и опыт. К сожалению, в первом матче отбора, против сборной Германии, мы потерпели поражение, поэтому не могу назвать дебют идеальным. Зато во второй игре получалось многое, мы обыграли Австрию. Надеюсь, что и в будущем буду попадать в состав сборной, это большая честь.

The ABA family is deeply saddened to hear that former @KKMegaBasket, @kkcrvenazvezda and Serbian national team player Stevan Jelovac has passed away at the age of 32.



Our thoughts and prayers are with his family. ? May he rest in peace. ? pic.twitter.com/RgYhhDY0DU — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 5, 2021

Еловац сыграл еще несколько матчей квалификации, был полезен звездной Сербии, но не попал в итоговый ростер на чемпионат мира-2019 в Китай.

Летняя лига, желание стать тренером

Еще одна баскетбольная мечта Стевана сбылась в 2016 году, когда он выступал за «Даллас» в Летней лиге НБА.

— У меня появился шанс выступить в Летней Лиге, и я не стал от него отказываться. Ни для кого не секрет, что любой игрок мечтает попробовать свои силы в американском баскетболе и делает все возможное, чтобы подписать контракт с командой НБА. Как мне Летняя лига? Это огромный опыт, хотя мне пришлось довольно непросто, я играл в команде с 11 афроамериканцами! Я прочувствовал, что в Америке баскетбол очень сильно отличается от европейского, он более открытый и зрелищный. Тебе просто говорят «играй и получай удовольствие». Тем не менее, европейский баскетбол мне нравится больше, — вспоминал Стевана.

Stevan Jelovac, en el Mini camp de los @dallasmavs. Foto de ayer que colg? en las redes sociales #VamosCAI pic.twitter.com/XUN55LRgUo — Tiempo BK Zaragoza (@TiempodeBKZ) June 23, 2016

В детстве Стеван пристально следил за играми «Сакраменто», потому что там выступали сербские баскетболисты Владе Дивац и Предраг Стоякович. Именно они и были его кумирами.

— Пытался равняться на них, старался взять что-то от Владе и Пежа, —говорил Еловац.

Про Еловаца говорили, что он настоящий фанат баскетбола. Приходил за час до начала тренировки, чаще всего уходил последним. На вопрос представляет ли он свою жизнь без баскетбола, серб ответил отрицательно.

— Я бы мог много чем заниматься, но делал бы это не так хорошо, как играю в баскетбол. Даже после завершения карьеры мне хочется быть связанным с баскетболом. Например, быть детским тренером, — сказал Стеван в марте 2018 года.

Увы, эту идею Еловац не реализовал, но остался в нашей памяти отличным игроком и светлым человеком. Покойся с миром, брат Стеван.