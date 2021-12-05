ЦСКА набрал ход и не заметил сопротивления «Локо» в Краснодаре

В матче недели Единой лиги ВТБ болельщики увидели много крутых данков, дебют двукратного чемпиона НБА и суперигру Шведа.

Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 69:88 (18:25, 17:19, 19:22, 15:22)

Л: Мотли (20+5 подборов), Макколлум (17), Ведищев (8)

Ц: Швед (17+7 передач), Лундберг (13+5 передач), Милутинов (12+10 подборов)

Судьи: Роберт Виклицкий (Чехия), Ярослав Орешин, Станислав Валеев (оба — Россия). «Баскет-холл». 2051 зритель.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис очень опасался игры в Краснодаре. Греческий специалист подчеркнул, что «Локо» готовился к предстоящей встрече 20 дней, ЦСКА же с того момента сыграл четыре раза в рамках Евролиги.

Однако отсутствие игровой практики сыграло злую шутку с краснодарцами (не помогли даже два товарищеских матча в Турции). 20 потерь в матче с армейцами — недопустимая роскошь. Причем 11 из них пришлось на двух основных больших хозяев — Джонатана Мотли (6) и Алана Уильямса (5).

Швед и Антонов решают вторую игру подряд

Обе команды подошли к матчу недели с потерями. В лазарете «Локо» находится форвард Андрей Мартюк. Зато в игре с армейцами дебютировал Куинн Кук. Впервые в Лигу ВТБ приехал двукратный чемпион НБА, причем в самом расцвете сил. 28-летний разыгрывающий получил 16 минут от Евгения Пашутина, но в первом официальном матче в Европе не смог показать даже часть своего высокого потенциала (два очка и четыре передачи).

ЦСКА же лишился сразу трех ключевых игроков. После приезда из сборной Торнике Шенгелию беспокоит колено, а Йоханнес Фойгтманн и Даниэль Хэккет пропустили игру с «Панатинаикосом» из-за высокой температуры. Но глубина состава москвичей позволяет им компенсировать даже отсутствие трех лидеров.

Alexey Shved started the game vs Loko with 3 threes ? pic.twitter.com/1TlWG2vu9u — VTB League (@VTBUL) December 5, 2021

С «Пао» великолепную игру выдали Алексей Швед и Семен Антонов. Лучшими они были в воскресной игре. Швед показал невероятный процент дальних попаданий (5/8), а Антонов дал команде сумасшедший импульс в защите и был очень полезен в быстрых отрывах. Поездка в сборную однозначно пошла на пользу 32-летнему форварду.

В составе же «Локо» сложно кого-то выделить. ЦСКА грамотно закрыл лучшего снайпера краснодарцев Эррика Макколлума, не позволив тому разбросаться. Уверенно действовал вице-капитан команды Захар Ведищев, но в защите россиянину еще есть куда прибавлять. Алан Уильямс очень старался, но порой его максимальная заряженность играла против него самого. То он допускал глупые потери в атаке, то покупался на обманные движения Джоэля Боломбоя и Кеннета Фарида, которые вколачивали невероятные данки в кольцо «Локо».

Кстати, Фарид ударно провел концовку второй четверти: забил после промаха Иффе Линдберга с линии штрафных, а в ответной атаке накрыл Макколлума эффектным блок-шотом. На днях контракт чемпиона мира-2014 с ЦСКА подходит к концу. Боссам армейцев придется поломать голову над решением по будущему Мэнимэлу.

Поражения от грандов

В третьей четверти ход поединка не изменился. ЦСКА продолжал сохранять монолитность в защите и перевес на щитах, а точечные выстрелы с дальней дистанции пресекали все попытки «Локо» вернуться в игру. На заключительную десятиминутку москвичи ушли с двузначным перевесом — 66:54. Поверить в себя «Локо» не помог даже постер-данк от Стэнтона Кидда.

? S T A N T O N?K I D D ? pic.twitter.com/oBoxQZidsH — VTB League (@VTBUL) December 5, 2021

Семь очков активизировавшегося Макколлума вернули «Локомотив» в десятку и подарили надежду на интересную концовку, но ЦСКА быстро погасил этот порыв. Важную роль здесь сыграл Никола Милутинов, который забросил после очередного подбора в нападении и поставил сверху при розыгрыше пик-н-ролла со Шведом. Сербский центровой впервые за долгое время сделал дабл-дабл, показав, что постепенно приходит в себя после травмы колена.

Хорошую игру выдал и долго находившийся в лазарете Марюс Григонис. Литовский защитник реализовал две дальние попытки из трех. Всего же армейцы забили 14 трехочковых в Краснодаре. Хозяева всего — четыре. При 20 потерях. Все это сказалось на итоговой разнице, триллера в Краснодаре на этот раз не получилось.

Армейцы выиграли четвертый матч из пяти, окончательно преодолев короткий кризис. «Локо» же потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ. Все они были от прямых конкурентов. Ранее коллектив Пашутина уступил УНИКСу и «Зениту».