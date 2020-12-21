«Зенит» не относится к командам, где желания совпадают с возможностями». Почему Питер лидирует в Единой лиге ВТБ

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Церковный — об успехах коллектива, зарплате Пангоса и работе врачом.

«Зенит» — одно из главных открытий первой части баскетбольного сезона-2020/21. Клуб из Санкт-Петербурга уверенно лидирует в Единой лиге ВТБ, а также идет в зоне плей-офф Евролиги, несмотря на два матча в запасе. В пятницу в редакции «СЭ» побывал генеральный директор команды Александр Церковный, который рассказал о причинах столь успешного старта.

90 процентов состава «Зенита» переболело коронавирусом

— В октябре почти вся команда заболела коронавирусом. «Зенит» не полетел в Испанию, за что сначала получил поражения без игры, потом эти решения отменили.

— Ситуация была очень сложная. Мы впервые с этим столкнулись. Думаю, и для Евролиги это тоже был первый опыт, в связи с чем потом и был пересмотрен регламент. Такая ситуация, когда у тебя нет достаточного количества игроков для заявки на игру, это что-то экстраординарное. Не только «Зенит» и «Химки» оказались в этой ситуации. «Виллербан» параллельно с нами не смог принять участие в играх, матчи были отменены, но и мне успели признать технические поражения, потому что к тому моменту Евролига уже пересмотрела регламент. Решали мы вопрос коллегиально: советовались, думали, расставляли приоритеты. Решили, что самое главное в такой ситуации — сохранить команду, здоровье игроков и персонала. У нас было не просто несколько случаев заражения, нас накрыло волной. Перед матчем с «Барселоной» мы потеряли четырех игроков основного состава, на следующий день коронавирус был выявлен еще у пяти человек.

— Вся команда переболела?

— Можно сказать, что 90 процентов. Есть единичные случаи, кто не переболел, мы сами не понимаем почему. Возможно, есть какие-то предрасполагающие факторы. Возможно, врожденная устойчивость к вирусу, надеемся, что так будет и дальше.

— Повторные случаи были?

— Нет. Многие говорят о повторных случаях, но я думаю, что это больше разговоры. Так, как сейчас развивается ситуация в обеих лигах — в Евролиге и Единой лиге ВТБ, — мне кажется, что все стабилизировалось и сейчас нет такой массовой волны, как было в начале. Будем надеяться, что сезон будет полноценным и те, кто переболел, не заболеют, как минимум, до конца сезона.

— Последние матчи «Зенит» проводит без зрителей. Вы начали возвращать деньги за билеты. Получили ли обратную связь от болельщиков?

— Мы просто сдерживаем свои обещания, которые были прописаны, когда мы продавали абонементы. Мы заранее понимали риски и понимали, что будут такие игры — отмененные, перенесенные, без болельщиков. Мы провели очень большую работу, чтобы разработать алгоритм и никого не обидеть. Для нас владелец сезонного абонемента — это особая категория болельщиков, за которую мы держимся и стараемся, чтобы их было больше. Мы даже перешли на собственную билетную программу. Надеюсь, болельщики на нас не обижены, и они вернутся на трибуны. Возможно, после Нового года, если не в январе, то в феврале, в решающей стадии сезона мы будем с болельщиками. Нам это важно и нужно. В предыгровые дни, когда команда собирается после тренировки на установку, один из вопросов, который задается всегда: играем ли мы с болельщиками? Мы со своей стороны все меры соблюдаем, последние игры, да и в течение всего сезона нас проверяет комиссия, пока у нас нет никаких замечаний. В случае, если допуск зрителей будет разрешен, то, думаю, мы одни из первых начнем выступать с болельщиками.

Зарплата Пангоса намного меньше миллиона евро

— У команды сложный календарь. Хватит ли ей прочности? Обсуждали с тренером необходимость усиления?

— Мы понимали, какой сезон нас ждет. У нас есть опыт прошлого сезона, интенсивность игр была та же самая. Сейчас график уплотняется в связи с переносами и с тем, что у нас была пауза на протяжении трех недель. Самое главное здесь даже не глубина состава, а грамотное распределение сил. Главное, чтобы не было травм. Это тренерское искусство, искусство медицинского штаба. Понятно, что нагрузки и где-то даже перегрузки, здесь нужно выдержать баланс и где-то, может, пожертвовать результатом, сохранить игрока, чтобы он был готов на следующий день.

У нас далеко не идеальная глубина состава, задаются вопросы и по позициям разыгрывающего и центрового. Мы не относимся к командам, где желания совпадают с возможностями. Наш бюджет ограничен, в этом сезоне он был сокращен, как и у большинства клубов. Из тех возможностей, которые у нас были, мы сделали все возможное, чтобы максимально рационально этот бюджет использовать и укомплектовать команду так, чтобы она была конкурентоспособной. На это мы потратили очень много времени и сил — это огромная работа скаутов, тренеров, спортивного директора. Каждый день мы были на связи, каждый игрок — это плод очень долгих размышлений, аналитики, переговоров. Пока мы видим, что у нас получается. Естественно, у нас есть слабые места: у нас нет звезд, у нас нет дорогих игроков. Ни один баскетболист «Зенита» не получает больше миллиона евро.

— Пангос получает меньше одного миллиона евро?

— Контракт Пангоса намного меньше миллиона, хотя это один из наших топовых игроков.

— Когда подписывали Пангоса, не смущало, что он пропустил прошлый сезон из-за травмы?

— Конечно, если игрок пропустил почти весь прошлый сезон, подписывая его, ты стараешься минимизировать риски. Особенно подписывая баскетболиста, которого планируешь на ключевую позицию первого номера. Мы очень серьезно к этому подошли и проанализировали все, что касается той травмы, которая у него была. Мы плотно работали с медицинским штабом «Барселоны», они нам предоставили открытую информацию с разрешения игрока. Когда мы шли на подписание контракта, у нас были определенные гарантии, что все будет нормально. Если искать плюсы — это огромный стимул для игрока показать себя после пропущенного сезона и вернуться на уровень топового разыгрывающего Европы. Думаю, Кевин сейчас это и демонстрирует.

— Хвостова в «Зените» постоянно мучают травмы. Есть понимание, что с ним происходит?

— Ему просто не везет. Эта полоса должна закончиться, сейчас он получил небольшую травму, но рассчитываем, что в ближайшие дни он должен вернуться в основную группу. В декабре Дима не сыграет, ему нужно вернуть кондиции, как будет готов — вновь появится на паркете. Возможно, в январе.

— Ряд игроков сборной до сих пор не могут найти клубы, в том числе Дмитрий Кулагин и Андрей Воронцевич. Вы общались с кем-то из них?

— Не сказать, чтобы мы вели с ними серьезные переговоры. У нас часть российских игроков была подписана, те позиции, которые у этих игроков, нам не очень актуальны. Почему они без контракта, сложно сказать. Возможно, стечение обстоятельств. Я уверен, что они еще найдут свои клубы. Возможно, даже в этом сезоне.

— Андрей Зубков сейчас находится, пожалуй, в лучшей форме в своей жизни. Согласны?

— Андрей классно играет, не отличается высокой результативностью, но делает колоссальный объем работы. Специалисты, которые разбираются в баскетболе, думаю, это отмечают. Он не выпадал ни в одном матче, был полезен в ключевые моменты, бьется за каждый мяч. Ребята это видят, партнеров это стимулирует. У нас вся команда так играет. Мы показываем неплохие результаты, несмотря на то что, по меркам Евролиги, у нас достаточно средний состав.

В прошлом году «Зениту» не хватало такого игрока, как Бэрон

— Символ борьбы за каждый мяч — Матеуш Понитка, который стал капитаном «Зенита» в этом сезоне. Как думаете, это назначение окрылило его?

— Для него это не в первый опыт, он — капитан сборной Польши. Тренеры нашли ему интересное применение. Немногие ожидали увидеть Матеуша на позиции первого номера. Он интересно себя проявил и, думаю, проявит еще. Что его характеризует и почему мы хотели, чтобы он оказался в «Зените»? Это сумасшедшая самоотдача. Он одинаково отрабатывает каждый эпизод — как на играх, так и на тренировках. 26 ноября мы сыграли с «Жальгирисом», он сразу же поехал в сборную, а уже на следующий день тренировался с «Зенитом». Не восстановившись, практически без сна. Он работал не просто в лайт-режиме, а пахал по полной.

— Билли Бэрон стал MVP сентября-октября в Единой лиге ВТБ. Вы ожидали, что он так ярко себя проявит?

— У нас нет ярко выраженных лидеров в команде, но у нас так подобран состав, что если не пойдет у одного, то пойдет у другого. Мы видим это почти в каждом матче: у тренера есть возможность найти баскетболиста, который задаст темп этой игре, наберет очки в нужный момент. Что касается Бэрона, нам в прошлом году не хватало такого игрока, который может взять игру на себя, хладнокровного снайпера.

— Перед сезоном в клуб пришли два молодых игрока — Вольхин и Карванен. Вы видите их перспективы закрепиться в «Зените»?

— Конечно, иначе бы у нас их не было. Это ребята, с которыми у нас контракты и на следующий сезон. Это игроки, которые, по мнению тренерского штаба, имеют хорошую перспективу. Да, сейчас они получают мало игрового времени, то на это есть свои причины. У нас специалисты привыкли анализировать: русские игроки мало играют, молодежь не выпускают. Это сложный вопрос. В первую очередь важен результат. Не возраст, не национальность. Естественно, у нас стоит задача, чтобы молодое поколение было на подходе и резерв у команды появлялся. Мы делаем все, чтобы у нас был выбор в будущих сезонах молодежи, которая по уровню близка играть, как резерв в основной команде. Многое делается и в академии. Это процесс не одного года, но уже скоро, я надеюсь, у нас будут и свои воспитанники. А Вольхина и Карванена мы еще увидим, сезон длинный.

— Как строятся взаимоотношения с Хавьером Паскуалем?

— Практически с первого дня Паскуаля в клубе мы с ним работаем ежедневно, в межсезонье много общались. Он сюда приехал, чтобы мы отработали период предсезонной подготовки, по комплектованию команды. Я регулярно бываю на тренировках, редко их пропускаю и стараюсь выстроить свой рабочий график так, чтобы пообщаться с тренерским штабом и игроками. Это то, что не видно за кадром. Команда есть не только на паркете, но и за его пределами. Этот сезон очень сложный. Если не будет гармонии, то не будет и результата.

— Все знают, что Паскуаль — это топовый тренер. Об этом говорят не только его титулы, но и коллеги из клубов Евролиги. Как удалось уговорить его?

— Мы знали, что у него было достаточное количество предложений. Другие клубы вели с ним переговоры, но приходили к соглашению, у нас это получилось. Мы быстро нашли общий язык. Паскуаль — один из лучших европейских тренеров, это тренер-победитель, он хочет выигрывать в любой ситуации, в любом клубе, с любым составом. Мы рассказали ему, что хотим развиваться и становиться большим клубом поэтапно, чтобы входить в топ европейских клубов. Чтобы у нас этому все соответствовало: начиная от результата на площадке, заканчивая баскетбольной культурой в клубе, работой баскетбольной школы, офиса соответствующего уровня. Думаю, специалисты видят движение «Зенита». В том числе, когда Хави принимал решение, он тоже расставил для себя определенные приоритеты. Ходили слухи, что у нас контракт до конца прошлого сезона, но у нас были договоренности: вне зависимости от того, где мы будем выступать — в Евролиге или в Еврокубке, — он будет продолжать работать.

Медицинского стажа у меня достаточно

— Вы по образованию врач. Можете прийти в медицинский штаб, посоветовать что-нибудь?

— Я стараюсь не лезть, могу посоветовать, но не более того. Если специалист справляется со своей работой, то ему не стоит мешать. У нас квалифицированные доктора. Учитывая мое базовое образование, у меня было большое желание привнести в клуб лучшие медицинские условия. Мы сделали большой шаг по развитию медицинской части: нарастили базу оборудования, теперь у нас намного больше возможностей для реабилитации, восстановления, лечения. Очень хочется верить, что это скажется и на минимизации травматизма, на более скором восстановлении. Это важная часть для любого клуба.

— Вы работали по специальности или сразу ушли из профессии?

— Когда окончил вуз, работал доктором, была своя клиника на протяжении практически 20 лет. Медицинского стажа у меня достаточно.

— Как вы попали в спорт?

— Я начинал с любительских спортивных проектов на региональном уровне. Начиная от любительских команд, организации чемпионатов, поддержки спортсменов в различных видах спорта, в том числе за счет своих частных инвестиций. Постепенно это все преобразовалось, я стал руководить спортом на уровне своего региона, дальше продолжал двигаться по спортивной линии. Был я и в центральном обществе «Динамо». В 2015 году удалось реализовать идею — создать с нуля профессиональный баскетбольный клуб «Буревестник». Я с 6 лет занимался баскетболом, всегда был фанатом, окончил баскетбольную спортшколу, играл за студенческий «Буревестник». Всю жизнь живу баскетболом и надеюсь из него никогда не уходить.