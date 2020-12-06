Понитка громит УНИКС. Капитан «Зенита» не промахивается, его клуб ставит рекорд

Команда из Санкт-Петербурга проигрывала «минус 19» в середине второй четверти, но в итоге одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Зенит» — УНИКС — 81:64 (8:21, 24:19, 27:15, 22:9)

«Зенит»: Понитка (23), Пангос (19), Холлинс (10)

УНИКС: Теодор (11), Уотлтерс (10), Морган (10)

Судьи: Элиас Коромилас (Греция), Семен Овинов, Сергей Беляков (оба — Россия).

6 декабря. Санкт-Петербург. «Сибур Арена». Матч проходил без зрителей

Соперничество «Зенита» и УНИКСа в Единой лиге ВТБ, несмотря на короткую историю, носит принципиальный характер. В сезоне-2015/16 команды разыграли между собой путевку в Евролигу. Тогда в полуфинале плей-офф казанцы во главе с Китом Лэнгфордом и Хоакимом Колом оказались сильнее в пятиматчевом противостоянии (3:2). В сезоне-2017/18 петербургский клуб взял реванш в «Финале четырех» в Москве, правда, это был матч только за третье место. Он принес «Зениту» бронзовую медаль, но дебюта в лучшем турнире Старого света пришлось еще подождать. В прошлом регулярном чемпионате питерцы и казанцы обменялись выездными победами — 93:80 в «Баскет-холле» и 86:75 на «Сибур Арене».

Теодор начинает

К воскресной игре «Зенит» подошел в роли единоличного лидера турнира, одержав шесть побед в шести матчах. УНИКС вышел на положительный баланс 22 ноября (3-2), в очень напряженном встрече справившись с «Химками» (83:76). С тех пор казанцы не играли две недели, практически полным составом сосредоточившись на тренировочном процессе (в сборные ездили только Павел Антипов и Джордан Морган). Команда Хавьера Паскуаля же на этой неделе провела энергозатратный матч в Евролиге, уступив дома «Фенербахче» (65:73). По сравнению с игрой с турками вне заявки остались Кей Си Риверс и Артурас Гудайтис. Димитрис Прифтис лишился своего капитана и главного снайпера Джамара Смита (травма паха). Зато в состав казанцев вернулся Джордан Теодор. Опытный американец, выступавший за УНИКС в прошлом сезоне, кажется, покинул команду, но президент клуба Евгений Богачев решил вернуть его обратно в конце ноября.

Именно Теодор заставил болельщиков УНИКСа забыть об отсутствии Джамара Смита. Экс-игрок «Милана» вышел на паркет в середине первой четверти, когда гости уже получили солидное преимущество (13:4). За 11,5 минут в первой половине он уверенно вел игру своей команды в нападении, набрав 5 очков и 3 передачи (за 20 минут у «Зенита» на всех было 4 передачи). Отлично в эти минуты смотрелись Морган, Каймакоглу и Сергеев. В какой-то момент казанцы были так хороши, что вышли вперед на 19 очков. «Зенит» включился после жесткого тайм-аута от Паскуаля. Хозяева организовали мощный прессинг. Это привело к двум перехватам и пяти очкам подряд от капитана Матеуша Понитки. УНИКС оказался в нокауте, который завершился техническим фолом Кэнана. Так преимущество казанцев растаяло до «плюс 8».

Понитка заканчивает

Матч проходил без зрителей — об этом стало известно буквально за шесть часов до игры. Возможно, именно отсутствие болельщиков так сказалось на действиях сине-бело-голубых в первой половине. В третьей четверти они окончательно пришли в себя. Прессинг по всей площадке, продолжение суперигры от Понитки, а также дисциплинированная защита перевернули ход встречи. После трехочкового Владислава Трушкина «Зенит» вышел вперед в середине третьей десятиминутки (47:44). После этого обе команды раскрылись. Два трехочковых от Пангоса, «2+1» от Теодора, еще один трехочковый от Трушкина, аналогичный ответ от Сергеева... Но концовка все же осталась за «Зенитом», который выиграл четверть со счетом 27:15.

За три с половиной минуты заключительной четверти обе команды израсходовали лимит командных фолов. После этого баскетболистов регулярно ставили на линию штрафных, но решающие очки были набраны дальними попаданиями. Трехочковые Пангоса и Холлинза сделали преимущество «Зенит» двухзначным (71:59). У игроков УНИКСа же серьезно упал процент попаданий по сравнению с первой половиной. Гости попытались организовать свой прессинг, но с такими классными защитниками, как Пангос, Понитка и Бэрон, реализовать его не получилось.

«Зенит» одержал седьмую победу подряд — это рекорд клуба в Единой лиге ВТБ. Лучшим игроком матча стал Матеуш Понитка, который не допустил ни одного промаха (2/2 — трехочковых, 5/5 — средних бросков и 7/7 — штрафных). Поляк повторил свой рекорд результативности в Лиге ВТБ (23 очка). Еще казанцев в этот вечер сгубила дисциплина и отсутствие агрессивности в атаке. 30 фолов привели к тому, что игроки соперника пробили 29 штрафных, промазав лишь дважды. Баскетболисты УНИКСа бросили с линии лишь 10 штрафных. Во многом эта разница оказалась решающей.

Енисей — Зелена-Гура — 73:94 (10:27, 27:20, 21:23, 15:24)

Цмоки-Минск — ЦСКА — 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18)

Астана — Нижний Новгород — 69:79 (15:20, 20:21, 14:20, 20:18)

Парма — Локомотив-Кубань — 84:81 (20:21, 25:15, 14:26, 25:19)