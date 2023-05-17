«Я похож на молодого Акинфеева? Если только совсем немного». MVP Единой лиги Димитриевич — об итогах сезона

Лидер УНИКСа объясняет причины исторической победы.

Ненад Димитриевич, пожалуй, самый очевидный MVP плей-офф Единой лиги ВТБ за последние годы. В 15 матчах разыгрывающий набирал в среднем 15,8 очка, 5,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата при 18 баллах за эффективность действий. Особенно ценно, что 25-летний македонец выдавал невероятные перформансы в двух решающих играх казанцев. В седьмом матче полуфинала с «Зенитом» Ненад набрал 32 очка, из них 18 в заключительной четверти. В пятом матче с «Локомотивом-Кубань», который в итоге стал для УНИКСа золотым, Димитриевич «настрелял» рекордные 34 очка в карьере.

После матча Нено побывал в объятиях партнеров и болельщиков, обливался чемпионским шампанским в раздевалке, а в интервью «СЭ» назвал этот сезон лучшим в карьере. Напомним, что УНИКС арендовал разыгрывающего у «Валенсии» на сезон-2022/23. И Димитриевич сделал то, чего не получилось у его звездных предшественников: Кита Лэнгфорда, Эррика Макколлума и Марио Хезоньи. Титул Единой лиги наконец-то достался Казани.

Принял правильное решение, согласившись перейти в УНИКС

— Ваш перформанс в пятой игре с «Локо» — это что-то невероятное для европейского баскетбола. Согласны?

— Честно, не мыслю такими категориями. У меня пошел бросок, партнеры доверяли мне мяч, и я не подводил. Просто делал то, что получалось. Конечно, приятно побить карьерный рекорд, но самое главное — чемпионство. Знаю, что в Казани его ждали очень и очень долго.

Атмосфера на пятом матче была невероятной. Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Выиграли три важные концовки. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Ну и особая благодарность болельщикам. Без них бы тоже ничего не получилось.

— Это лучший сезон в твоей карьере?

— Безусловно. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани.

— Велимир Перасович многое тебе дал?

— Под руководством Велимира я значительно прибавил, еще больше поверил в себя. Могу лишь констатировать, что принял правильное решение летом, когда согласился перейти в УНИКС. Тут я выиграл титул, нашел новых друзей, болельщики очень здорово меня поддерживали.

— Кто был вашим самым опасным соперником в плей-офф? Джален Рейнольдс назвал «Локомотив-Кубань», а не «Зенит».

— Сложно сравнивать. Это две отличные команды, с очень сильными тренерами. Серия с «Зенитом» была тактической, защитной битвой. Каждое владение было на счету. В серии с «Локо» обе команды демонстрировали максимально контактный, энергозатратный баскетбол, построенный на «физике». Нам было очень сложно в обеих сериях, хотя одна из них и завершилась в семи матчах, другая — в пяти.

— Развязка седьмого матча с «Зенитом» — самая невероятная концовка в твоей карьере?

— Пожалуй, да. Выиграть матч, проигрывая за 5 секунд до конца и не владея мячом, — это круто. Хотя сразу после матча так не казалось. Мы были сфокусированы на финале.

— «Локо» чем-то удивил вас. Все-таки они забрали первую игру, были очень близки к тому, чтобы выиграть и второй матч в Казани.

— Не сказал бы, что они нас удивили. Мы понимали, чего ждать, понимали, что нам придется решать тяжелую задачу. В полуфинале «Локо» прошел ЦСКА — победителя регулярки. Фаворита сезона. С московским клубом они показали великолепный баскетбол, несколько раз возвращались в игру из тяжелейших ситуаций. С нами они тоже совершили несколько впечатляющих камбэков, отыгрывая по 20 очков. Могу только похвалить их.

Пока не хочу говорить о своем будущем

— Что скажешь про молодых игроков «Локо»? Мартюк, Щербенев, Емченко, Ведищев получили очень хорошую прессу в этом сезоне.

— Это классные баскетболисты, у них большое будущее. Мне кажется, что они значительно прибавили, когда в команде появился баланс опытных и молодых игроков.

— Ваша команда тоже усилилась перед плей-офф. В частности, из «Самары» перешел Маркос Найт. Его появление в команде очень помогло УНИКСу, учитывая, что вы буксовали во второй части регулярки?

— Могу сказать, что Маркос многое нам дал. Его опыт, хладнокровие, умение руководить игрой стало очень важной составляющей победы. Но мне кажется, что титул выиграл не я, Маркос, Винс [Хантер] или Джален [Рейнольдс], а все игроки УНИКСа. У нас был отличный коллектив. Убери из него кого-то одного, и, возможно, мы бы сейчас не говорили об исторической победе УНИКСа. Спасибо нашему руководству, что собрало такой коллектив, предоставив нам великолепные условия.

— Теперь наступает заслуженный отдых?

— Да, это очень приятный момент. Заканчивать сезон титулом и планировать отпуск.

— Алеуксандр Секулич сказал, что Единая лига ВТБ по-прежнему один из лучших чемпионатов Европы. Согласны с ним?

— Полностью поддерживаю это мнение.

— Есть вероятность, что ты останешься в УНИКСе на следующий сезон?

— Честно, не знаю и пока не хочу об этом говорить. Сейчас время праздновать.

— Тебе уже говорили, что ты похож на молодого Игоря Акинфеева?

— Нет, но я знаю, кто это. Можете показать фото?

— Как тебе (показываю фото)?

— Если только совсем немного (смеется).