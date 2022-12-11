Праздник атакующего баскетбола в Казани. Рейнольдс вновь уничтожил «Зенит»

Команды поставили рекорд Единой лиги, набрав 68 очков в одной четверти.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон

УНИКС — «Зенит» — 95:94 (34:34, 19:21, 23:16, 19:23)

УНИКС: Рейнольдс (26), Хантер (16), Мэйкон (14), Димитриевич (11 + 10 передач).

«Зенит»: Эртель (21 + 12 передач), Хоумсли (18), Уимбуш (16), Торопов (11).

Судьи: А. Давыдов, С. Овинов, Е. Островский.

«Баскет-холл» (Казань). 3928 зрителей.

Команда Чави Паскуаля проигрывает третью игру подряд прямым конкурентам. В матче открытия сезона действующие чемпионы уступили на своем паркете УНИКСу, в начале ноября не справились дома с ЦСКА, а в воскресенье, 11 декабря, потерпели неудачу в Казани. Примечательно, что в противостоянии с коллективом Велимира Перасовича сине-бело-голубых дважды наказал их бывший игрок Джален Рейнольдс. В первом матче центровой набрал 22 очка, а во втором — 26. Причем американцу хватило всего 20 минут, чтобы собрать 29 баллов за эффективность. Если у него такой настрой на регулярку, то что экс-баскетболист «Баварии» и «Маккаби» будет творить в плей-офф?

УНИКС — «Зенит» — 95:94. Фото БК УНИКС Фото БК УНИКС

68 за 10

Обе команды подошли к матчу недели в отличной форме. Хозяева наконец-то обрели Дэрила Мэйкона, пропустившего несколько месяцев из-за травмы. Их связка с Ненадом Димитриевич, пожалуй, самая опасная задняя линия в лиге. Плюс на паркет вышел ключевой четвертый номер Луи Лабери, пропустивший два последних матча из-за простуды. В состав «Зенита» вернулись все травмированные игроки передней линии, а Томас Эртель стал показывать, ради чего его так хотел подписать Чави Паскуаль. Француз заслуженно получил приз MVP ноября, а его команда выиграла семь матчей подряд. И сделала это в доминирующем стиле, что нельзя было сказать про успехи «Зенита» на старте сезона.

Эртель продолжил творить чудеса в первой половине матча с УНИКСом. Только в первой четверти француз сделал пять передач, а главным снайпером гостей выступил Калеб Хоумсли реализовавший четыре попытки (из четырех) с дальней дистанции.

У УНИКСа на первых ролях были Мэйкон и Винс Хантер, а Рейнольдс появился на паркете только спустя семь минут игры. Это был грамотный ход Перасовича. К тому моменту Ричард Соломон уступил место Артему Клименко, и свеженький Рейнольдс начал разрывать в трехсекундной зоне. Отдал пас-конфетку на Лабери, а замет оформил постер-банк через Клименко. Пока Артем приходил в себя, Джален в следующей атаке забросил трехочковый через руки 214-сантиметрового гиганта. Казанцы вышли вперед, но точку в четверти эффектным броском с сопротивлением поставил Дмитрий Кулагин: 34:34 — новый рекорд результативности Единой лиги в одной отдельной четверти.

Во второй десятиминутке команды вспомнили, что они являются лучшими в лиге по защите. Впрочем, ни о какой вязкой игре речи не шло. Мэйкон забросил красивый евростеп, Эртель демонстрировал отличное взаимопонимание с Сергеем Тороповым, а Томас Уимбуш — свою сумасшедшую атлетичность. Герой Суперкубка-2022 набрал шесть очков подряд и впервые позволил своей команде оторваться на четыре очка. Тут еще и Мэйкон получил два фола подряд в одной атаке (один технический), а всего у американца их набралось четыре.

Эртель не спас

Казалось, что это решающий момент матча. Перасович убрал ключевого игрока с площадки, но без Дэрила УНИКС выдал лучшую четверть в матче. На первые роли вышли большие (Рейнольдс, Лабери и Хантер), а в защите отлично отрабатывали Вячеслав Зайцев и Георгий Жбанов. К решающему игровому отрезку команды подошли с преимуществом УНИКСА «+5» — по такой игре это выглядело уже серьезным перевесом.

В четвертой 10-минутке защита обеих команд набрала максимальные обороты. Рейнольдс продолжил стабильно набирать очки, в том числе и с дальней дистанции, но «Зенит» ответил на это включившимся Соломоном, набравшим 5 очков подряд. Однако за две минуты до конца встречи Соломон покинул паркет из-за перебора фолов, а Хоумсли и Томаса Эртеля казанцам удалось закрыть. В концовку встречи команды вошли при преимуществе УНИКСа «+8», но Эртель показал, что не согласен с таким исходом. «Зенит» включил мощный прессинг, лишив казанцев мяча, а француз сначала забил двухочковый, затем выдал ассист, не глядя на Томаса Уимбуша, а завершил этот ударный отрезок попаданием из-за дуги. За 19 секунд до финального свистка преимущество казанцев практически растаяло (93:91).

После тайм-аута УНИКС грамотно распорядился последним владением, доведя мяч до вышедшего на концовку Мэйкона, который хладнокровно реализовал два штрафных после тактического фола «Зенита». Гости ответили быстрым трехочковым Эртеля, но бросок, как и попытка добивания от Артема Клименко, цели не достиг. И хотя мяч остался у «Зенита», точная «треха» Эртеля одновременно с сиреной лишь подвела итог матча — 95:94 в пользу УНИКСа. Казанцы оставляют за собой вторую строчку и отрываются от «Зенита» уже на дистанцию в две победы.