Злой гений «Химок». Смит вновь лишил желто-синих победы в концовке

Подмосковный клуб проиграл в дебютном матче Андрея Мальцева

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Химки» — УНИКС — 87:93 (21:21, 25:24, 17:20, 24:28)

«Химки»: Швед (33 очка), Макколлум (18), Мики (13)

УНИКС: Кэнан (22), Смит (22), Уайт (16)

Судьи: Марчин Ковальски (Польша), Алексей Давыдов, Сергей Беляков (оба Россия)

17 января. Химки. БЦМО. Матч проходил без зрителей.

В матче недели Единой лиги ВТБ УНИКС на выезде оказался сильнее «Химок» (93:87). Вся игра проходила в очень упорной борьбе (лидер матча менялся 19 раз), а развязка наступила на последней минуте заключительной четверти. Джамар Смит забил с дальней дистанции, затем гости отзащищались против Алексея Шведа, а в следующем владении капитан казанцев выдал прекрасный пас-«парашют» на Джона Брауна. Это попадание оказалось решающим. Стоит отметить, что действия Смита в концовке уже второй раз подряд приносят казанцам победу над принципиальным соперником. При этом болельщикам желто-синих не стоит расстраиваться. Несмотря на поражение, четко видно, что смена главного тренера взбодрила коллектив.

Первый матч без Куртинайтиса

Эта встреча стала уже второй между «Химками» и УНИКСом в текущем сезоне Лиги ВТБ. В Казани подопечные Димитриса Прифтиса одержали трудовую победу (83:76), одолев желто-синих впервые за 1,5 года. Антигероем той встречи стал Грег Монро. За 24 секунды до сирены центровой обыграл опекуна, но неожиданно смазал легкий бросок из-под кольца при счете 76:79. Мяч оказался у Джамара Смита — тактический фол, два попадания с линии и очередное холостое владение гостей с промахами Яниса Тиммы и Алексея Шведа. Игра была сделана.

С тех пор прошло меньше двух месяцев, но Монро уже нет в команде, впрочем, как и главного тренера желто-синих Римаса Куртинайтиса. В прошедшие выходные «Химки» уволили олимпийского чемпиона Сеула за неудовлетворительные результаты (12 поражений в Евролиге подряд). Команду решили доверить Андрею Мальцеву, известному по успешной работе в молодежном проекте ЦСКА. Одной из причин выбора в пользу отечественного специалиста (в тренерском штабе остался опытный серб Александар Трифунович) был тот факт, что он очень хорошо знает возможности российских игроков желто-синих.

В подтверждение этих слов и.о. главного тренера выпустил в старте сразу четырех россиян, включая двух ветеранов команды — Егора Вяльцева и Сергея Моню. Забегая вперед, хочется сказать, что оба действовали очень полезно. На Моню же и вовсе выпала очень большая нагрузка из-за отсутствия Девина Букера (американский центровой получил отдых после напряженной недели). В первой четверти Сергей поставил отличный блок-шот Айзейя Кэнану, напомнив экс-игроку «Филадельфии», что игра проходит в Подмосковье.

Кажется, Сергей Моня никогда не постареет! pic.twitter.com/smAU3H0tC2 — VTB League (@VTBUL) January 17, 2021

УНИКС на высоте

В целом стоит отметить, что в отличие от последних матчей баскетболисты «Химок» самоотверженно действовали в обороне, с удовольствием использовали зонный прессинг и старались дорожить мячом в нападении. Бросилось в глаза, что свободу действий получил Эррик Макколлум. При Куртинайтисе признанный снайпер и близко не получал столько возможностей в атаке (11 бросков). Если бы хозяевам паркета сегодня противостоял менее классный соперник, то Швед и компания, наверняка бы одержали победу.

Но УНИКС набрал очень хороший ход, закрепился в верхней части таблицы Лиги ВТБ и не хотел оставлять завоеванных позиций. На все выпады хозяев гости находили достойный ответ. Плюс во второй половине подопечные Прифтиса выглядели свежее оппонента, который проводил третью игру за шесть дней. Особенно это было заметно в концовке, где все решило мастерство Смита и Брауна. Последний смело может разделить лавры героя встречи со своим капитаном. Форвард привнес в игру огромное количество энергии, великолепно отработал в защите. Набрав 14 очков, 5 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота, Браун также отметился ключевым попаданием на последней минуте и стал самым эффективным у казанцев — 21 балл.

John Brown steals and SLAMS in fast break ? pic.twitter.com/S2gIfchmWe — VTB League (@VTBUL) January 17, 2021

«Химкам» же помимо свежести не хватило помощи от скамейки. Два снайпера — Тимма и Дайрис Бертанс — на двоих набрали всего 7 очков.