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«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» и одержал 9-ю победу подряд

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.

У гостей самым результативным игроком стал Антониус Кливленд — 16 очков. У хозяев больше всех очков набрал Неманья Джуришич — 16.

«Локомотив-Кубань» одержал 9-ю победу подряд и лидирует в таблице чемпионата. «Нижний Новгород» — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:95 (19:26, 21:18, 20:26, 12:25)

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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