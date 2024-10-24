«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» и одержал 9-ю победу подряд

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.

У гостей самым результативным игроком стал Антониус Кливленд — 16 очков. У хозяев больше всех очков набрал Неманья Джуришич — 16.

«Локомотив-Кубань» одержал 9-ю победу подряд и лидирует в таблице чемпионата. «Нижний Новгород» — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:95 (19:26, 21:18, 20:26, 12:25)