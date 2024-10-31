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Сегодня, 18:45

Мун считает, что у «Зенита» сильнейший состав в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» рассказал о конкуренции в Единой лиге ВТБ.

— Регулярный чемпионат продолжается уже больше месяца. Как вам уровень Единой лиги ВТБ? Насколько он оправдал ваши ожидания?

— Я всем доволен. Прекрасная конкуренция, каждый матч надо проводить на максимуме.

— Есть мнение, что команды Лиги ВТБ концентрируются на силовом, контактном баскетболе. Для вас это непривычно? Потребовалось время на то, чтобы адаптироваться к этому?

— Не могу сказать, что все команды лиги ВТБ проповедуют силовой стиль баскетбол. Все играют по-разному. Да, контакт присутствует в каждом матче, и он достаточно жесткий. Не каждый контакт награждается фолом. Надо чувствовать и понимать, в какой игре и как надо себя вести. Быстро привык к этому.

— «Зенит» уже сыграл со всеми прямыми конкурентами. Вы обыграли УНИКС, но уступили «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА. Какая из команд, на ваш взгляд, самая неудобная для «Зенита»? С кем было тяжелее всего?

— Я бы не сказал, что есть команда, с которой нам тяжело играть. Мы самый сложный соперник. Вижу, как мы усиленно работаем на тренировках, как можем играть в официальных матчах, какая у нас командная «химия». Так что готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче. Если мы будем играть в свой баскетбол, то нас никто не остановит.

Разыгрывающий &laquo;Зенита&raquo; Ксавьер Мун. «Готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче». Мун — о дебюте в лиге ВТБ и своих целях на сезон

Баскетбол
БК Зенит
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