Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:15

Мун рассказал, что впечатлен уровнем организации «Зенита»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» отметил, что комфортно чувствует себя в России. Летом 29-летний американец переехал в клуб из Санкт-Петербурга из «Лос-Анджелес Клипперс».

— Впечатлила ли вас инфраструктура «Зенита»? Игровой зал, академия?

— Да, я могу очень много об этом рассказать. Я впечатлен высоким уровнем нашей организации от и до. Руководство клуба делает все, чтобы мы были сконцентрированы только на баскетболе. Также мне нравится наша арена, тренировочный зал, возможности для восстановления.

— Ваша семья переехала с вами в Россию? Не беспокоились ли родственники о вашей новой локации?

— Моя семья осталась в США, но мы постоянно на связи. Они часто спрашивают, что здесь и как. Я отвечаю, что Петербург — очень приятный город, где я чувствую себя комфортно и безопасно.

— Уже пробовали что-то из национальной русской кухни?

— Пока нет, но намерен это сделать. Сезон длинный.

— Ваша цель на этот сезон?

— Мне кажется, что цель каждого игрока «Зенита» — это итоговая победа в чемпионате. В каждом сезоне я ставил перед собой задачу выиграть трофей. Индивидуальные призы — это приятный момент, но самое главное — это титулы. Это то, что останется в истории. Я приехал в Петербург, чтобы побеждать.

Разыгрывающий &laquo;Зенита&raquo; Ксавьер Мун. «Готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче». Мун — о дебюте в лиге ВТБ и своих целях на сезон

БК Зенит
Читайте также
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Тимму могут выгнать из сборной Латвии. Новые неприятности мужа Седоковой
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мун о Паскуале: «Есть вещи в баскетболе, которые я узнал от него»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости