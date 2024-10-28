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Сегодня, 11:27

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко похвалил тренерскую работу Ведищева

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в комментарии «СЭ» высказался о тренерской карьере президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева.

Краснодарский клуб выиграл 9 матчей на старте сезона, но в 10-м туре уступил на выезде ЦСКА (92:91).

«Локо» дал настоящий бой армейцам в Москве, — отметил «СЭ» Сергей Кущенко. — В этом большая заслуга Андрея Ведищева. Сама игра говорит о том, что они придерживаются философии своего главного тренера. Хорошо двигали мяч, постоянно были нацелены на быстрые атаки. В первых трех четвертях россияне играли ключевую роль у гостей.

Могу сказать, что это был пока лучший матч в новом сезоне. Поначалу казалось, что игра не будет результативной, однако вторая половина подарила зрителям фейерверк забитых бросков на любой вкус, перехватов, блок-шотов. Такой баскетбол мы любим».

Самыми результативными игроками матча недели Единой лиги стали Алекса Аврамович и Патрик Миллер, набравшие по 30 очков.

БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
Сергей Кущенко
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