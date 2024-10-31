УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 85:75 (24:19, 21:13, 22:25, 18:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский форвард Луи Лабери, на счету которого 18 очков. У «Уралмаша» чаще всего в кольцо попадал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин — 27 очков.

В следующем матче Единой лиги ВТБ УНИКС в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород» 5 ноября, а «Уралмаш» днем ранее дома встретится с «Астаной».

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УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 85:75 (24:19, 21:13, 22:25, 18:18)

31 октября. Казань. «Баскет-Холл».