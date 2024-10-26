«Зенит» разгромил «Астану» с разницей «+35»
«Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» — 99:64.
Питерцы одержали седьмую победу в девяти играх регулярного чемпионата, команда из Казахстана потерпела десятое поражение подряд со старта.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:99 (14:25, 16:24, 9:29, 25:21)
«Астана»: Джонсон (29 + 13 передач), Смит (19 + 11 подборов).
«Зенит»: Воронцевич (18 + 9 подборов), Мун (16 + 5 передач), Фрэйзер (16), Карасев (10).
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