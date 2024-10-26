Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:01

«Зенит» разгромил «Астану» с разницей «+35»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» — 99:64.

Питерцы одержали седьмую победу в девяти играх регулярного чемпионата, команда из Казахстана потерпела десятое поражение подряд со старта.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:99 (14:25, 16:24, 9:29, 25:21)

«Астана»: Джонсон (29 + 13 передач), Смит (19 + 11 подборов).

«Зенит»: Воронцевич (18 + 9 подборов), Мун (16 + 5 передач), Фрэйзер (16), Карасев (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Астана
БК Зенит
Читайте также
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Популярное видео
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Козин: «Несколько неправильных решений повлияли очень на игру с «Локомотивом»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости