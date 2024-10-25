Козин: «Несколько неправильных решений, повлияли очень на игру с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (75:92) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Они показали то, что по праву в этом сезоне у них еще нет поражений. Мы старались и были настроены на такую игру и первая половина более-менее получилась, третью четверть начали достаточно плохо. Был отрезок, когда мы просто не бросали мяч в кольцо, и были одни потери. Несколько неправильных решений, повлияли очень на игру. Была ситуация, где-то в концовке мы сократили отставание до 10 очков, но, повторюсь, два — три неверных решения опять увеличили разницу», — приводит пресс-служба клуба слова Козина.

«Локомотив-Кубань» одержал 9-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» — на 5-й строчке.