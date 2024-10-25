Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:14

Козин: «Несколько неправильных решений, повлияли очень на игру с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (75:92) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Они показали то, что по праву в этом сезоне у них еще нет поражений. Мы старались и были настроены на такую игру и первая половина более-менее получилась, третью четверть начали достаточно плохо. Был отрезок, когда мы просто не бросали мяч в кольцо, и были одни потери. Несколько неправильных решений, повлияли очень на игру. Была ситуация, где-то в концовке мы сократили отставание до 10 очков, но, повторюсь, два — три неверных решения опять увеличили разницу», — приводит пресс-служба клуба слова Козина.

«Локомотив-Кубань» одержал 9-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» — на 5-й строчке.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
Читайте также
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

МБА выиграл у «Уралмаша»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости