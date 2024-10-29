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Мещеряков отметил роль российских баскетболистов в успешном старте «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший председатель правления «Локомотива-Кубань» Анатолий Мещеряков оценил старт команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«С одной стороны, я бы не стал переоценивать [старт команды] — еще даже первый круг не закончился. С другой стороны, видно, что у игроков горят глаза. Радует, что есть химия — нет отдельно иностранцев, отдельно россиян. И радует, что значительную роль на площадке начинают играть наши баскетболисты, чего не было. Виден результат работы молодежной команды», — цитирует Мещерякова ТАСС.

27 октября «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА. Перед этим краснодарский клуб одержал девять побед подряд.

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Анатолий Мещеряков
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