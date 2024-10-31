Александр Щербенев поделился процессом адаптации в «Зените»

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенев рассказал «СЭ», что чувствует поддержку тренерского штаба и партнеров в новой команде. Летом основной первый номер сборной России переехал в петербургский клуб из «Локомотива-Кубань».

— Поздравляем с уверенной победой над «Самарой» (92:61). Второй матч подряд вы играете более десяти минут, забивает дальние броски. Можно сказать, что постепенно адаптируетесь в новой команде?

— Безусловно. Привыкаю к новому коллективу, новым требованиям. Все это идет через тренировочный процесс, где я чувствую поддержку партнеров, тренерского штаба. Уверен, что мы идем в правильном направлении. Как и я, так и вся команда. С каждой игрой становимся только лучше. Отлаживаем командные взаимопонимания.

— Каково каждый день тренироваться с Ксавьером Муном и Трентом Фрейзером? Чувствуете, что становитесь сильнее в такой конкуренции?

— Это очень хорошие хорошие игроки, тренироваться с ними одно удовольствие. Все-таки баскетболистов такого класса редко можно встретить в других командах. На тренировках мы работаем на очень высоких скоростях. Это помогает становиться лучше, демонстрировать более уверенную игру в официальных матчах. Рад, что есть такая здоровая конкуренция. Уверен, что как мне, так и партнерам по задней линии, она идет только на пользу. Вместе становимся лучше, и это положительно влияет на результаты «Зенита». Впереди нас ждет много побед.

В матче с «Самарой» Щербенев набрал 4 очка, сделал 6 передач и 3 подбора за 13 минут на паркете.