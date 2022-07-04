«Зенит» подписал контракт с центровым Клименко

«Зенит» подписал контракт с российским центровым Артемом Клименко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 2 года.

Первым профессиональным клубом 28-летнего спортсмена был саратовский «Автодор», в котором она провел целых 7 сезонов. Также в Единой лиге ВТБ выступал за УНИКС.

Средние показатели Клименко в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22: 4.4 очка за игру, 2.3 подборов, 0.4 передачи за 10 игровых минут.