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Сегодня, 12:36

«Зенит» подписал контракт с центровым Клименко

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» подписал контракт с российским центровым Артемом Клименко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 2 года.

Первым профессиональным клубом 28-летнего спортсмена был саратовский «Автодор», в котором она провел целых 7 сезонов. Также в Единой лиге ВТБ выступал за УНИКС.

Средние показатели Клименко в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22: 4.4 очка за игру, 2.3 подборов, 0.4 передачи за 10 игровых минут.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6243
БК Зенит
БК УНИКС
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