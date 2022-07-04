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Сегодня, 15:54

Источник: Хезонья согласовал контракт с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья продолжит карьеру в «Реале». Стороны уже согласовали условия контракта, сообщает инсайдер инсайдер Маттео Андреани.

Также в испанском клубе будут выступать разыгрывающий Серхио Родригес и форвард Джанан Муса. Отмечается, что мадридский клуб оформил сделки с игроками и в ближайшее время объявит об их переходе официально.

Родригес вышел на рынок после ухода из «Милана». Мусу признали самым ценным игроком АСВ, он защищал цвета «Бреогана».

Марио Хезонья стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

БК Реал
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