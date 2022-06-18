«Зенит» подписал контракт с 17-летним Рыжовым

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании первого профессионального контракта с центровым Егором Рыжовом. 17-летний воспитанник клуба подписал контракт сроком на 3 года.

В марте Рыжов тренировался с основной командой «Зенита», а в апреле получил вызов в просмотровый лагерь сборной России.

В прошедшем сезоне Рыжов оформил золотой дубль вместе с «Зенитом», став чемпионом в молодежной и юношеской лигах. Рыжов провел 37 матчей матчей в Единой молодежной лиге ВТБ, набирая в среднем по 14,1 очка, 8,5 подбора, 1,6 передач. Также он вошел в символическую пятерку «Финала восьми».