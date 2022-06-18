Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:36

«Зенит» подписал контракт с 17-летним Рыжовым

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании первого профессионального контракта с центровым Егором Рыжовом. 17-летний воспитанник клуба подписал контракт сроком на 3 года.

В марте Рыжов тренировался с основной командой «Зенита», а в апреле получил вызов в просмотровый лагерь сборной России.

В прошедшем сезоне Рыжов оформил золотой дубль вместе с «Зенитом», став чемпионом в молодежной и юношеской лигах. Рыжов провел 37 матчей матчей в Единой молодежной лиге ВТБ, набирая в среднем по 14,1 очка, 8,5 подбора, 1,6 передач. Также он вошел в символическую пятерку «Финала восьми».

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6163
БК Зенит
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Сергей Степашин: «Йоканович — хороший мотиватор. А из команды пока никто не ушел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» подписал контракт с 17-летним центровым
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости