Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:29

Защитник «Локомотива-Кубани» Макколлум продолжит карьеру в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива-Кубани» Эрик Макколлум подпишет контракт с турецкой «Каршиякой», пишет портал Basketnews.

Соглашение будет рассчитано на два года.

Американский защитник стал первым в истории представителем «Локомотива-Кубань», победившим в престижной номинации Единой лиги ВТБ.

Эррик Макколлум — обладатель приза «Самый результативный игрок сезона». По итогам завершившейся регулярной части Единой лиги ВТБ американский защитник набирал в среднем 19,8 очка. Это лучший результат среди всех участников чемпионата.

БК Каршияка
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной России Комолов покинул УНИКС
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости