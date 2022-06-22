Защитник «Локомотива-Кубани» Макколлум продолжит карьеру в Турции

Защитник «Локомотива-Кубани» Эрик Макколлум подпишет контракт с турецкой «Каршиякой», пишет портал Basketnews.

Соглашение будет рассчитано на два года.

Американский защитник стал первым в истории представителем «Локомотива-Кубань», победившим в престижной номинации Единой лиги ВТБ.

Эррик Макколлум — обладатель приза «Самый результативный игрок сезона». По итогам завершившейся регулярной части Единой лиги ВТБ американский защитник набирал в среднем 19,8 очка. Это лучший результат среди всех участников чемпионата.