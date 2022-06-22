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Сегодня, 16:44

Защитник сборной России Комолов покинул УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной России Артем Комолов, выступавший за УНИКС в минувшем сезоне, воспользовался опцией выхода из контракта и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает сайт казанцев.

«УНИКС благодарит Артема за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне в 28 матчах Единой лиги ВТБ средние показатели 29-летнего баскетболиста составили 6., очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи за 16:48 минуты игрового времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=spasibo-artem
БК УНИКС
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