ЦСКА подписал контракты с Комоловым и Астапковичем

Московский ЦСКА объявил о переходе форварда Антона Астапковича и защитника Артема Комолова.

28-летний Астапкович подписал трехлетний контракт с клубом, 29-летний Комолов — двухлетний.

Последние четыре сезона Астапкович выступал за «Нижний Новгород». Комолов в прошедшем сезоне играл за УНИКС.

«В первую очередь хочу сказать спасибо «Нижнему Новгороду». Если бы не этот клуб, меня не было бы там, где я оказался сейчас. Спасибо всем тренерам, менеджменту, всем друзьям, которые у меня там появились, городу и болельщикам. Также благодарен ЦСКА, руководству, тренеру, который связался со мной, объяснил свое видение и поставил для меня небольшую задачу. Эту задачу я понял и буду действовать соответственно. Стать игроком ЦСКА — огромный шаг вперед, новая глава в моей жизни. Чувствую доверие и постараюсь помочь клубу всем, чем могу, отдам всего себя. Жду возвращения к играм и тренировкам, жду побед, надеюсь, что мы будем развиваться, радовать всех своей игрой и получать в ответ любовь и поддержку болельщиков ЦСКА», — приводит слова Астапковича официальный сайт армейцев.

«Очень рад вернуться домой и представлять такой клуб как ЦСКА! Для меня это большой шаг в карьере, и я благодарен руководству клуба и тренеру за такую возможность. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы оправдать их доверие!» — сказал Комолов.