Защитник Личутин возвращается в МБА из аренды в «Нижнем Новгороде»

Российский защитник Максим Личутин возвращается в МБА, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний игрок провел два сезона в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Личутин вышел в 24 матчах, в которых набрал 2,7 очка, 0,8 подбора и 0,5 передачи. Кроме того, в составе «Нижнего» защитник стал обладателем Кубка России-2022/23.

Личутин — воспитанник СШОР «Глория» им. Ю. И. Бирюкова. Защитник прошел все ступени московского клуба, выступал за МБА в Суперлиге.