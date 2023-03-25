Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:15

Защитник Личутин возвращается в МБА из аренды в «Нижнем Новгороде»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский защитник Максим Личутин возвращается в МБА, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний игрок провел два сезона в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Личутин вышел в 24 матчах, в которых набрал 2,7 очка, 0,8 подбора и 0,5 передачи. Кроме того, в составе «Нижнего» защитник стал обладателем Кубка России-2022/23.

Личутин — воспитанник СШОР «Глория» им. Ю. И. Бирюкова. Защитник прошел все ступени московского клуба, выступал за МБА в Суперлиге.

Баскетболисты &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Лукич взял первый титул для «НН». В финале Кубка России повержен чемпион

Источник: https://t.me/pbc_mba/3987
БК МБА
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» арендовал защитника Умрихина у «Самары»
Новости
RSS RSS
Все новости