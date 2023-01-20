Защитник ЦСКА Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач за игру

Защитник ЦСКА Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству результативных передач за матч.

34-летний баскетболист отдал 16 результативных бросков в матче регулярного чемпионата лиги против «Зенита» (100:80), который прошел сегодня, 20 января. Также Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В текущем сезоне 16 передач за одну игру удалось отдать французскому разыгрывающему петербургской команды Томасу Эртелю в матче против «Самары» (24 ноября).

Московский клуб без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.

«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.