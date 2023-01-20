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Сегодня, 22:20

Защитник ЦСКА Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач за игру

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству результативных передач за матч.

34-летний баскетболист отдал 16 результативных бросков в матче регулярного чемпионата лиги против «Зенита» (100:80), который прошел сегодня, 20 января. Также Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В текущем сезоне 16 передач за одну игру удалось отдать французскому разыгрывающему петербургской команды Томасу Эртелю в матче против «Самары» (24 ноября).

Московский клуб без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.
«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.

БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
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