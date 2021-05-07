Защитник ЦСКА Лундберг признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ

Защитник ЦСКА Иффе Лундберг признан лучшим дебютантом в сезоне-2020/21 Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт соревнований 7 мая.

26-летний Лундберг начинал сезон в «Зелена Гуре». В составе польской команды он провел 18 матчей, набирая в среднем 20,4 очка, 5,4 передачи и 3,8 подбора при 20,2 балла за эффективность. В декабре Лундберг был признан MVP месяца в Единой лиге.

В середине февраля датский защитник перешел в ЦСКА, где принял участие в 7 матчах. В среднем Лундберг набирал за ЦСКА 10,3 очка, 3,4 передачи и 2,1 подбора.

Приз «Лучшему дебютанту сезона» вручается игроку, который лучше всех провел свой первый сезон в Единой лиге ВТБ.