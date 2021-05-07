Защитник ЦСКА Лундберг признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ
18:31
Защитник ЦСКА Иффе Лундберг признан лучшим дебютантом в сезоне-2020/21 Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт соревнований 7 мая.
26-летний Лундберг начинал сезон в «Зелена Гуре». В составе польской команды он провел 18 матчей, набирая в среднем 20,4 очка, 5,4 передачи и 3,8 подбора при 20,2 балла за эффективность. В декабре Лундберг был признан MVP месяца в Единой лиге.
В середине февраля датский защитник перешел в ЦСКА, где принял участие в 7 матчах. В среднем Лундберг набирал за ЦСКА 10,3 очка, 3,4 передачи и 2,1 подбора.
Приз «Лучшему дебютанту сезона» вручается игроку, который лучше всех провел свой первый сезон в Единой лиге ВТБ.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/iffe-lundberg-debyutant-goda-v-edinoj-lige/
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